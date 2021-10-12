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12 октября 2021, 10:44 660

В Киеве задержали группу фальшивомонетчиков: сбывали доллары премиум-качества

12 октября 2021, 10:44 660
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Фото: из открытых источников
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мощный канал сбыта поддельной иностранной валюты. Дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50 процентов их номинальной стоимости

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, дельцы "вбросили" в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.

Следствием установлено, что киевлянин наладил сбыт фальшивых американских долларов к разным регионам Украины, в том числе и на Житомирщину.

Поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые", - отметили оперативники.

Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира.

В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя во время реализации очередной партии поддельных денег - двух тысяч долларов.

Правоохранителями было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства и работы подозреваемых.

Ранее сообщалось, что правоохранители изъяли сотни тысяч фальшивых гривен в Одесской и Хмельницкой областях.

Киев деньги задержание доллары подделка

 
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