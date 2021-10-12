У Києві знешкодили угрупування, яке грабувало людей у барах, підсипаючи "ліки" до алкоголю

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У Києві затримали групу осіб, які у барах пропонували людям алкогольні напої, в які підсипали сильнодіючі препарати. В результаті таких дій загинула людина

Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що затримані знайомились із відвідувачами розважальних закладів та на вулицях пропонували їм випити алкоголь, в який непомітно підсипали лікарський препарат. Від цього люди втрачали свідомість, а підозрювані забирали цінні речі та втікали.

Правоохоронці затримали 5 членів угруповання - четверо чоловіків 1981, 1986, 1987, 1997 років народження та жінку 1980 року.

Окрім того, були проведені 4 обшуки вдома у затриманих та вилучені флакони та блістери з різними сильнодіючими лікарськими препаратами, а також "предмет, схожий на бойову гранату".

Слідчі відкрили справи за статтями "Умисне вбивство" та "Розбій". Їм загрожує до 15 років в’язниці.

Раніше повідомлялось, що у Києві Служба безпеки України викрила й затримала членів організованої банди, які побиттям і погрозами "вибивали" неіснуючі борги у мешканців столиці.