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12 октября 2021, 10:09 12

В Киеве обезвредили группировку, которая грабила людей в барах, подсыпая "лекарства" к алкоголю

12 октября 2021, 10:09 12
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Фото: из открытых источников
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В Киеве задержали группу людей, которые в барах предлагали людям алкогольные напитки, в которые подсыпали сильнодействующие препараты. В результате таких действий погиб человек

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что задержанные знакомились с посетителями увеселительных заведений и на улицах предлагали им выпить алкоголь, в который незаметно подсыпали лекарственный препарат. От этого люди теряли сознание, а подозреваемые забирали ценные вещи и убегали.

Правоохранители задержали 5 членов группировки - четверо мужчин 1981, 1986, 1987, 1997 годов рождения и женщину 1980 года.

Кроме того, были проведены 4 обыска в домах у задержанных и изъяты флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также "предмет, похожий на боевую гранату".

Следователи открыли дела по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой". Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила и задержала членов организованной банды, которые избиением и угрозами "выбивали" несуществующие долги у жителей столицы.

Киев полиция алкоголь банда кафе

 
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