У центрі Києва перекрито рух транспорту: проходить мітинг профспілок

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Сьогодні, 7 жовтня, представники Федерації профспілок України зібрались у центрі Києва на акцію протесту у Всесвітній день дій за гідну працю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на веб-портал Федерації профспілок України.

Акція протесту відбувається під гаслом "Захистимо свої трудові права і свободи на об’єднання в профспілки. Здобудемо краще життя!”.

Серед вимог учасників акції до Кабміну та Верховної Ради: зробити доступними для населення справедливі ціни на український газ, тарифи на електроенергію та комунальні послуги; до кінця цього року виплатити заборговану 140 тис. працівникам заробітну плату у розмірі майже 4 млрд гривень.

Люди з плакатами в руках йдуть маршем з вул. Хрещатик по вул. Грушевського до Кабінету Міністрів.

Рух транспорту перекритий.

Раніше повідомлялось, що у МВС попередили про масштабне перекриття руху в Києві.