У центрі Києва перекрито рух транспорту: проходить мітинг профспілок
Сьогодні, 7 жовтня, представники Федерації профспілок України зібрались у центрі Києва на акцію протесту у Всесвітній день дій за гідну працю
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на веб-портал Федерації профспілок України.
Акція протесту відбувається під гаслом "Захистимо свої трудові права і свободи на об’єднання в профспілки. Здобудемо краще життя!”.
Серед вимог учасників акції до Кабміну та Верховної Ради: зробити доступними для населення справедливі ціни на український газ, тарифи на електроенергію та комунальні послуги; до кінця цього року виплатити заборговану 140 тис. працівникам заробітну плату у розмірі майже 4 млрд гривень.
Люди з плакатами в руках йдуть маршем з вул. Хрещатик по вул. Грушевського до Кабінету Міністрів.
Рух транспорту перекритий.
Раніше повідомлялось, що у МВС попередили про масштабне перекриття руху в Києві.