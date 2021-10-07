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07 октября 2021, 12:09 1228

В центре Киева перекрыто движение транспорта: проходит митинг профсоюзов

07 октября 2021, 12:09 1228
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Фото: censor.net
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Сегодня, 7 октября, представители Федерации профсоюзов Украины собрались в центре Киева на акцию протеста во Всемирный день действий за достойный труд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на веб-портал Федерации профсоюзов Украины.

Акция протеста проходит под лозунгом "Защитим свои трудовые права и свободы на объединение в профсоюзы. Обретем лучшую жизнь!”.

Среди требований участников акции к Кабмину и Верховной Раде: сделать доступными для населения цены на украинский газ, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги; до конца этого года выплатить 140 тысячам работникам заработную плату в размере почти 4 млрд гривен.

Люди с плакатами в руках идут маршем с ул. Крещатик по ул. Грушевского к Кабинету Министров.

Движение транспорта перекрыто.

Ранее сообщалось, что в МВД предупредили о масштабном перекрытии движения в Киеве.

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