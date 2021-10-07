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07 жовтня 2021, 09:01 280

У Києві без світла залишаться десятки будинків через ремонтні роботи

07 жовтня 2021, 09:01 280
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Фото: з відкритих джерел
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Через ремонтні роботи та технічне переоснащення електромереж у Києві без світла 7 жовтня залишиться частина приватних та муніципальних будинків

Як передає RegioNews, про це повідомили у "ДТЕК Київські електромережі".

Зазначається, що без електроенергії у столиці залишаться десятки багатоповерхових будинків, приватний сектор, деякі громадські заклади, торговельні точки та підприємства.

Багато робіт у мережах неможливо проводити без вимикання електроенергії, тому що від цього залежить безпека людей, які ремонтують обладнання. Планові відключення – це найефективніший спосіб проводити технічне обслуговування та модернізацію електромереж", - зазначили у ДТЕК.

Інформацію про те, де відключать електроенергію та о котрій годині, можна дізнатися на сайті компанії.

Раніше повідомлялось, що на столичній Оболоні горів трансформатор: будинки опинилися без світла.

електрика ремонт Київ відключення техніка

 
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