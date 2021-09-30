На столичній Оболоні горів трансформатор: будинки опинилися без світла

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Ввечері 29 вересня рятувальники отримали повідомлення про пожежу у трансформаторній підстанції на Оболоні у Києві. Наразі вогонь ліквідовано, тривають ремонтні роботи

Як передає RegioNews, про пожежу повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа виникла в трансформаторній підстанції. Після того, як електрики вимкнули напругу - о 21:13 вогнеборці приступили до гасіння вогню. Вже о 21:25 пожежу було локалізовано, а о 21:45 - ліквідовано.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає, однак причина виникнення пожежі наразі невідома.

Водночас у пресслужбі ДТЕК наголосили, що ремонтні роботи триватимуть до вечора четверга, 30 вересня.

"О 06:00 ранку фахівці компанії приступили до ремонтно-відновлювальних робіт. Під час ремонту можливі тимчасові перерви електропостачання цих 8 будинків на Оболонському проспекті для проведення оперативних перемикань", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Прикарпатті зупинилася ТЕЦ через відсутність вугілля.