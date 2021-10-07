В Киеве без света останутся десятки домов из-за ремонтных работ

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Из-за ремонтных работ и технического переоснащения электросетей в Киеве без света 7 октября останется часть частных и муниципальных домов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в "ДТЭК Киевские электросети".

Отмечается, что без электроэнергии в столице останутся десятки многоэтажных домов, частный сектор, некоторые общественные учреждения, торговые точки и предприятия.

Многие работы в сетях невозможно проводить без выключения электроэнергии, потому что от этого зависит безопасность людей, которые ремонтируют оборудование. Плановые отключения – это самый эффективный способ проводить техническое обслуживание и модернизацию электросетей", - отметили в ДТЭК.

Информацию о том, где отключат электроэнергию и в котором часу, можно узнать на сайте компании.

Ранее сообщалось, что на столичной Оболони горел трансформатор: дома оказались без света.