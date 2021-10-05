Кличко розповів, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст

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Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю міського голови РБК-Україна.

За його словами, на одній з нарад він звернувся до профільного заступника Олександра Густєлєва та сказав йому, що міст потрібно відкрити до кінця року — це є жорсткою вимогою.

Кличко поставив умову Густєлєву — або міст буде відкрито до кінця 2021 року, або його буде звільнено. Таким чином, на думку мера, в його заступника дуже вагома мотивація.

Нагадаємо, що у серпні Кличко заявляв, що планує відкрити нову ділянку Великої кільцевої дороги до кінця року

У липні мер вже обіцяв звільнити свого профільного заступника в разі, якщо міст не буде відкрито.

"Я говорив з профільним замом — це Олександр Олександрович Густєлєв. Це не жарти — це чітка відповідальність. І людина повинна контролювати, для того щоб ні в якому разі потім не знаходили причини, чому ми не можемо вчасно. Тому це відповідальність профільного зама.Тому, Сан Санич, з великою повагою до тебе як до фахової людини. Але якщо мостовий перехід не буде зданий і автосполучення між правим і лівим берегом до кінця року не буде введено в експлуатацію, відповідно до цього будемо робити кадрові висновки", - заявив Віталій Кличко.