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05 октября 2021, 12:11 945

Кличко рассказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост

05 октября 2021, 12:11 945
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из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту будет открыто до конца 2021 года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью городского головы РБК-Украина.

По его словам, на одном из совещаний он обратился к профильному заместителю Александру Густелеву и сказал ему, что мост нужно открыть до конца года — это является жестким требованием.

Кличко поставил условие Густелеву-либо мост будет открыт до конца 2021 года, либо он будет уволен. Таким образом, по мнению мэра, у его заместителя очень весомая мотивация.

Напомним, что в августе Кличко заявлял, что планирует открыть новый участок Большой кольцевой дороги до конца года

В июле мэр уже обещал уволить своего профильного заместителя в случае, если мост не будет открыт.

"Я говорил с профильным замом - это Александр Александрович Густелев. Это не шутки - это четкая ответственность. И человек должен контролировать, чтобы ни в коем случае потом не находили причины, почему мы не можем вовремя. Поэтому это ответственность профильного зама. Потому, Сан Саныч, с большим уважением к тебе как к профессиональному человеку. Но если мостовой переход не будет сдан и автосообщение между правым и левым берегом до конца года не будут введено в эксплуатацию в соответствии с этим будем делать кадровые выводы ", - заявил Виталий Кличко .

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