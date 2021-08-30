Кличко планує відкрити нову ділянку Великої кільцевої дороги до кінця року

Пресслужба КМДА

Столична влада планує до кінця цього року відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та транспортною розв’язкою на вулиці Богатирській

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА

"Будівництво цього об’єкту планували ще в 2008 році. Підрядники запевнили мене, що до кінця цього року ми зможемо відкрити цей важливий об’єкт і транспортне сполучення ним", – наголосив мер Києві Віталій Кличко.

За словами очільника столиці, у планах – добудувати шляхопровід над залізничним переїздом і шляхопровід над вулицею Богатирською та з’їзди з нього.

Також на об’єкті прокладуть всі необхідні інженерні комунікації. Побудують великий підземний пішохідний перехід. Встановлять і великий шумозахисний екран, аби мешканці навколишніх будинків не відчували дискомфорту.

"Також хочу зазначити, що місто розпочало ремонтні роботи на кількох ділянках Великої Кільцевої, які з балансу області нарешті передали на баланс столиці. І тепер ми можемо оновити і ці частини великого магістрального об’єкту. Сьогодні активні роботи тривають ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Десятиліттями там тільки "латали" ями. Тепер, у рамках капітального ремонту, ця частина "втомленої" дороги, фактично, відбудовується заново. А це – майже три кілометри шестисмугової дороги", – зазначив Кличко.

Нагадаємо, що Кличко планує в кінці року відкрити автосполучення через Подільський міст.