15:33  30 серпня
У Чернівцях близько 50 осіб влаштували бійку під рестораном
13:57  30 серпня
Стало відомо, у якій області продали найбільше сільськогосподарських земель
17:39  30 серпня
На Донбасі окупанти зменшили кількість обстрілів: втрат серед наших військових немає
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2021, 20:41 2

Кличко планує відкрити нову ділянку Великої кільцевої дороги до кінця року

30 серпня 2021, 20:41 2
Читайте также на русском языке
Пресслужба КМДА
Читайте также
на русском языке

Столична влада планує до кінця цього року відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та транспортною розв’язкою на вулиці Богатирській

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА

"Будівництво цього об’єкту планували ще в 2008 році. Підрядники запевнили мене, що до кінця цього року ми зможемо відкрити цей важливий об’єкт і транспортне сполучення ним", – наголосив мер Києві Віталій Кличко.

За словами очільника столиці, у планах – добудувати шляхопровід над залізничним переїздом і шляхопровід над вулицею Богатирською та з’їзди з нього.

Також на об’єкті прокладуть всі необхідні інженерні комунікації. Побудують великий підземний пішохідний перехід. Встановлять і великий шумозахисний екран, аби мешканці навколишніх будинків не відчували дискомфорту.

"Також хочу зазначити, що місто розпочало ремонтні роботи на кількох ділянках Великої Кільцевої, які з балансу області нарешті передали на баланс столиці. І тепер ми можемо оновити і ці частини великого магістрального об’єкту. Сьогодні активні роботи тривають ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Десятиліттями там тільки "латали" ями. Тепер, у рамках капітального ремонту, ця частина "втомленої" дороги, фактично, відбудовується заново. А це – майже три кілометри шестисмугової дороги", – зазначив Кличко.

Нагадаємо, що Кличко планує в кінці року відкрити автосполучення через Подільський міст.

Кличко Віталій КМДА Подільській міст ремонт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram