Майже всі COVID-хворі у лікарнях Києва не вакциновані - Кличко

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Близько 99% пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які перебувають у лікарнях Києва не мають щеплень від COVID-19

Як передає RegioNews, про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами у Києві вже понад 1,7 млн осіб щеплені хоча б однієї дозою вакциною, а половина з цієї кількості - 880 тисяч - повністю імунізовані від COVID.

"І ще одна важлива цифра - 99% людей, які знаходяться сьогодні в лікарнях з коронавірусом - це ті, хто не вакцинований. Вакцинованих там практично немає. Тому відійдімо від різного роду міркувань і конспірології. На сьогодні лікарі та вчені говорять, що єдиним методом запобігання поширенню та захисту від вірусу є вакцинація", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялось, що Міністерстві охорони здоров'я оновили дані щодо епідеміологічної ситуації в країні - рівню "помаранчевої" зони карантину відповідають вже вісім областей.

Нагадаємо, що в Україні за 4 жовтня виявили 9 846 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Дніпропетровській та Харківській областях.