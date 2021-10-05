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05 октября 2021, 10:22 124

Почти все COVID-больные в медучреждениях Киева не вакцинированы - Кличко

05 октября 2021, 10:22 124
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Фото: из открытых источников
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Около 99% пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в больницах Киева не имеют прививок от COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве уже более 1,7 млн человек привиты хотя бы одной дозой вакцины, а половина из этого количества - 880 тысяч - полностью иммунизированы от COVID.

"И еще одна важная цифра - 99% людей, которые находятся сегодня в больницах с коронавирусом - это те, кто не вакцинирован. Вакцинированных там практически нет. Поэтому отойдем от разного рода рассуждений и конспирологии. На сегодня врачи и ученые говорят, что единственным методом предотвращения распространения и защиты от вируса является вакцинация", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что министерстве здравоохранения обновили данные по эпидемиологической ситуации в стране - уровню "оранжевой" зоны карантина соответствуют уже восемь областей.

Напомним, что в Украине за 4 октября обнаружили 9 846 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Днепропетровской и Харьковской областях.

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