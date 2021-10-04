Киев может попасть в оранжевую зону - Госпродпотребслужба

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Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону. Однако, сегодня принимаются все меры по вакцинации, чтобы предотвратить усиление карантина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан РБК-Украина.

"Что касается" оранжевой " зоны, это прогнозируемая ситуация и, действительно, Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону, но сегодня таких индикаторов еще нет. Все меры принимаются по усилению вакцинации всех категорий населения восемнадцать плюс по всем сферам бизнеса", - отметил Олег Рубан.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый заявил о высок риск вхождения Львова в "черновую" зону.

"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также есть большая загрузка по больницам. Как правило, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не вакцинированы", - отметил Садовый.

В Украине за 3 октября обнаружили 4821 нового больного коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Черновицкой областях