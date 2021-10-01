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01 жовтня 2021, 11:19 26

У Києві сталася пожежа у гімназії: евакуювали 1500 дітей

01 жовтня 2021, 11:19 26
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Фото: Facebook
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У Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа в Київській інженерній гімназії. Внаслідок пожежі було евакуйовано 1500 дітей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що в 4-поверховій гімназії на першому поверсі у їдальні сталося загоряння на площі 25 кв.м.

До прибуття рятувальників адміністрацією було проведені заходи з евакуації персоналу та учасників навчального процесу. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі.

О 10:31 пожежу було локалізовано на площі 25 кв.м, а о 10:35 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

Раніше повідомлялось, що в столиці 26 вересня виникла пожежа у хостелі, у результаті якої загинула людина.

Київ пожежа ДСНС освіта діти

 
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