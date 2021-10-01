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01 октября 2021, 11:19 26

В Киеве произошел пожар в гимназии: эвакуировали 1500 детей

01 октября 2021, 11:19 26
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Фото: Facebook
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В Дарницком районе столицы вспыхнул пожар в Киевской инженерной гимназии. В результате пожара были эвакуированы 1500 детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По прибытию спасателей было установлено, что в 4-этажной гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв. м.

До прибытия спасателей администрацией были проведены мероприятия по эвакуации персонала и участников учебного процесса. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 10:31 пожар был локализован на площади 25 кв. м, а в 10:35 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в столице 26 сентября возник пожар в хостеле, в результате которой погиб человек.

Киев пожар ГСЧС образование дети

 
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