В Киеве произошел пожар в гимназии: эвакуировали 1500 детей
В Дарницком районе столицы вспыхнул пожар в Киевской инженерной гимназии. В результате пожара были эвакуированы 1500 детей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
По прибытию спасателей было установлено, что в 4-этажной гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв. м.
До прибытия спасателей администрацией были проведены мероприятия по эвакуации персонала и участников учебного процесса. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.
В 10:31 пожар был локализован на площади 25 кв. м, а в 10:35 - ликвидирован", - говорится в сообщении.
Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что в столице 26 сентября возник пожар в хостеле, в результате которой погиб человек.