У Києві біля КПІ впала величезна тополя: там якраз гуляли студенти

Фото з відкритих джерел

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Kievmap, пише RegioNews.

На записі видно, як тополя зі скрипом падає прямо на дорогу, де в цей час прогулюються студенти. Дерево також ледь не розчавило МАФ, біля якого стояло п'ять осіб.

За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував поруч з місцем події, не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі на чоловіка впало дерево і зламало йому ноги.