08:46  30 вересня
COVID в Україні: за добу виявили 11 757 випадків зараження
15:59  30 вересня
В ОАСК скаржаться, що не мають грошей на зарплати
12:31  30 вересня
Окупанти на Донбасі знову вбили нашого воїна
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2021, 15:30 5

У Києві біля КПІ впала величезна тополя: там якраз гуляли студенти

30 вересня 2021, 15:30 5
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На території Київського політехнічного інституту впала величезна тополя

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Kievmap, пише RegioNews.

На записі видно, як тополя зі скрипом падає прямо на дорогу, де в цей час прогулюються студенти. Дерево також ледь не розчавило МАФ, біля якого стояло п'ять осіб.

За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував поруч з місцем події, не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі на чоловіка впало дерево і зламало йому ноги.

Київ студент КПІ дерева Столиця

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua