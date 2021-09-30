У Києві біля КПІ впала величезна тополя: там якраз гуляли студенти
На території Київського політехнічного інституту впала величезна тополя
Відео інциденту опублікував Telegram-канал Kievmap, пише RegioNews.
На записі видно, як тополя зі скрипом падає прямо на дорогу, де в цей час прогулюються студенти. Дерево також ледь не розчавило МАФ, біля якого стояло п'ять осіб.
За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував поруч з місцем події, не постраждав.
Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі на чоловіка впало дерево і зламало йому ноги.
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