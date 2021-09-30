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30 сентября 2021, 15:30 5

В Киеве возле КПИ упал огромный тополь: там как раз гуляли студенты

30 сентября 2021, 15:30 5
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Фото из открытых источников
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На территории Киевского политехнического института упал огромный тополь

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Kievmap, пишет RegioNews.

На записи видно, как тополь со скрипом падает прямо на дорогу, где в это время прогуливаются студенты. Дерево также едва не раздавило МАФ, возле которого стояло пять человек.

По предварительным данным, никто из тех, кто находился рядом с местом происшествия, не пострадал.

Напомним, недавно в Днепре на мужчину упало дерево и сломало ему ноги.

Киев студент КПИ деревья Столица

 
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