В Киеве возле КПИ упал огромный тополь: там как раз гуляли студенты
На территории Киевского политехнического института упал огромный тополь
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Kievmap, пишет RegioNews.
На записи видно, как тополь со скрипом падает прямо на дорогу, где в это время прогуливаются студенты. Дерево также едва не раздавило МАФ, возле которого стояло пять человек.
По предварительным данным, никто из тех, кто находился рядом с местом происшествия, не пострадал.
Напомним, недавно в Днепре на мужчину упало дерево и сломало ему ноги.
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