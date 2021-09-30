На столичной Оболони горел трансформатор: дома оказались без света

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Вечером 29 сентября спасатели получили сообщение о пожаре в трансформаторной подстанции на Оболони в Киеве. Сейчас огонь ликвидирован, продолжаются ремонтные работы

Как передает RegioNews, о пожаре сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию спасатели установили, что пожар возник в трансформаторной подстанции. После того как электрики выключили напряжение - в 21:13 пожарные приступили к тушению огня. Уже в 21:25 пожар был локализован, а в 21:45 - ликвидирован.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, однако причина возникновения пожара пока неизвестна.

В то же время в пресс-службе ДТЭК отметили, что ремонтные работы продлятся до вечера четверга, 30 сентября.

"В 06:00 утра специалисты компании приступили к ремонтно-восстановительным работам. Во время ремонта возможны временные перерывы электроснабжения этих 8 домов на Оболонском проспекте для проведения оперативных переключений", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье остановилась ТЭЦ из-за отсутствия угля.