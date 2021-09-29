У Києві чоловік та жінка викрали онколога заради викупу: вони проведуть за гратами 7 і 9 років

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У Києві чоловік та жінка викрали лікаря - онколога та надалі утримували її в орендованому гаражі, вимагаючи у родичів 200 тисяч доларів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що восени 2017 року чоловік та жінка викрали з власного подвір’я лікаря - онколога. Жінку утримували в орендованому гаражі. У родичів потерпілої вимагали 200 тис. доларів викупу за її звільнення. Також вони викрали автомобіль та особисті речі лікаря.

Вироком Святошинського районного суду міста Києва вони визнані винними у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, крадіжці, здирстві і незаконному заволодінні транспортним засобом.

Тепер порушників чекає значний термін ув'язнення. Їм призначено покарання у вигляді 7 та 9 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України на Полтавщині затримала злочинну групу, яка викрала дитину місцевого депутата. За звільнення доньки зловмисники вимагали від чоловіка "викуп" у майже пів мільйона доларів.