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29 сентября 2021, 11:04 620

В Киеве мужчина и женщина похитили онколога ради выкупа: они проведут за решеткой 7 и 9 лет

29 сентября 2021, 11:04 620
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Фото: из открытых источников
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В Киеве мужчина и женщина похитили врача-онколога и в дальнейшем удерживали ее в арендованном гараже, требуя у родственников 200 тысяч долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что осенью 2017 года мужчина и женщина похитили из собственного двора врача - онколога. Женщину удерживали в арендованном гараже. У родственников потерпевшей требовали 200 тыс. долларов выкупа за ее освобождение. Также они похитили автомобиль и личные вещи врача.

Приговором Святошинского районного суда города Киева они признаны виновными в незаконном лишении свободы или похищении человека, краже, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством.

Теперь нарушителей ждет значительный срок заключения. Им назначено наказание в виде 7 и 9 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины на Полтавщине задержала преступную группу, которая похитила ребенка местного депутата. За освобождение дочери злоумышленники требовали от мужчины "выкуп" в почти полмиллиона долларов.

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