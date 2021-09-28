На столичному Південному мості знову частково обмежать рух

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Із 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту частково обмежать рух транспорту

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що на естакаді Південного мосту триває ремонт опор із заміною деформаційних швів.

"Роботи, які розпочали на початку серпня, досі тривали під проїжджою частиною. Із 2 жовтня розпочинають ремонт на проїжджій частині. Зокрема, у напрямку лівого берега. Триватимуть роботи до середини грудня, за цей час заплановано замінити 4-6 деформаційних швів. Дорожники працюватимуть одразу на кількох швах, аби швидше закінчити заміну мостових елементів", - зазначається у повідомленні.

У столичній адміністрації нагадали, що на Південному мостовому переході 46 деформаційних швів. 28 уже замінено, 18 – очікують заміни.

Нагадаємо, що ремонтні роботи на Південному мосту через річку Дніпро в Києві планують закінчити до початку 2023 року