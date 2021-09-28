На столичном Южном мосту снова частично ограничат движение

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Со 2 октября до 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничат движение транспорта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу КМДА.

Отмечается, что на эстакаде Южного моста идет ремонт опор с заменой деформационных швов.

"Работы, которые начали в начале августа, до сих пор продолжались под проезжей частью. Со 2 октября начинают ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега. Продлятся работы до середины декабря, за это время запланировано заменить 4-6 деформационных швов. Дорожники будут работать сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов", - отмечается в сообщении.

В столичной администрации напомнили, что на Южном мостовом переходе 46 деформационных швов. 28 уже заменено, 18-ожидают замены.

Напомним, что ремонтные работы на Южном мосту через реку Днепр в Киеве планируют закончить к началу 2023 года