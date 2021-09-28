12:28  28 вересня
На Одещині від коронавірусу померло подружжя з різницею у 30 хвилин
09:01  28 вересня
Арахамія розповів, коли очікувати кадрові зміни в Уряді
08:09  28 вересня
Доба на Донбасі: інтенсивність бойових дій зросла, поранено бійця ООС
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2021, 09:49 409

У Києві затримали чоловіка, який шість днів переховувався в підвалах: його підозрюють у вбивстві

28 вересня 2021, 09:49 409
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві жінки на дитячому майданчику у Святошинському районі Києва

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції Києва.

Відзначається, що в ході слідчих дій поліцейські опитали десятки громадян, які могли стати свідками злочину, а також переглянули відео з камер спостереження.

Підозрюваним виявився житель 43-річний житель Хмельницької області - він переховувався шість днів у підвальних приміщеннях і покинутих будівлях, але в результаті розшукових заходів поліції був затриманий.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід-утримання під вартою.

Нагадаємо, саме вбивство було скоєно 19 вересня. 36-річна жінка познайомилася на вулиці з чоловіком і запропонувала йому спільне розпивання алкогольних напоїв. Під час застілля на дитячому майданчику між ними виникла сварка. Чоловік вихопив ніж і почав наносити удари жінці. Коли потерпіла перестала подавати ознаки життя, чоловік зник.

Київ смерть зброя убивство поліція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram