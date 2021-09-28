У Києві затримали чоловіка, який шість днів переховувався в підвалах: його підозрюють у вбивстві

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Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві жінки на дитячому майданчику у Святошинському районі Києва

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції Києва.

Відзначається, що в ході слідчих дій поліцейські опитали десятки громадян, які могли стати свідками злочину, а також переглянули відео з камер спостереження.

Підозрюваним виявився житель 43-річний житель Хмельницької області - він переховувався шість днів у підвальних приміщеннях і покинутих будівлях, але в результаті розшукових заходів поліції був затриманий.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід-утримання під вартою.

Нагадаємо, саме вбивство було скоєно 19 вересня. 36-річна жінка познайомилася на вулиці з чоловіком і запропонувала йому спільне розпивання алкогольних напоїв. Під час застілля на дитячому майданчику між ними виникла сварка. Чоловік вихопив ніж і почав наносити удари жінці. Коли потерпіла перестала подавати ознаки життя, чоловік зник.