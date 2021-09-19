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19 вересня 2021, 14:44 1730

Різанина у Києві: жінці завдали смертельного поранення на дитячому майданчику

19 вересня 2021, 14:44 1730
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Фото: з відкритих джерел
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У столичному мікрорайоні Борщагівка сталося вбивство на дитячому майданчику у дворі дев'ятиповерхового житлового будинку. Конфлікт, що переріс у різанину, почався з розпивання алкогольних напоїв

Як передає RegioNews, про це повідомили "Вартові Еспресо".

Трагедія трапилася на вул. Гната Юри вранці 19 вересня. За даними видання, на дитячому майданчику зібралася компанія, яка розпивала спиртні напої.

"У якийсь момент серед присутніх почався конфлікт, який закінчився нанесенням ножових поранень жінці, від яких вона померла", - йдеться в повідомленні.

Поліцейським вдалося затримати чоловіка, який може бути причетний до вбивства. Решту учасників подій зараз розшукують.

На місці події працювали патрульні та слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитували місцевих жителів, які стали свідками інциденту.

Нагадаємо, раніше в столиці поліція затримала чоловіка, який ножем поранив двох людей.

зброя смерть події жінки поліція

 
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