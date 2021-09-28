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28 сентября 2021, 09:49 406

В Киеве задержали мужчину, который шесть дней скрывался в подвалах: его подозревают в убийстве

28 сентября 2021, 09:49 406
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Фото: из открытых источников
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Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве женщины на детской площадке в Святошинском районе Киева

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киева.

Отмечается, что в ходе следственных действий полицейские опросили десятки граждан, которые могли стать свидетелями преступления, а также пересмотрели видео с камер наблюдения.

Подозреваемым оказался житель 43-летний житель Хмельницкой области - он скрывался шесть дней в подвальных помещениях и заброшенных зданиях, но в результате розыскных мероприятий полиции был задержан.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, само убийство было совершено 19 сентября. 36-летняя женщина познакомилась на улице с мужчиной и предложила ему совместное распитие алкогольных напитков. Во время застолья на детской площадке между ними возникла ссора. Мужчина выхватил нож и начал наносить удары женщине. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, мужчина скрылся.

Киев смерть оружие убийство полиция

 
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