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В Україні за добу виявили понад 8 тисяч нових хворих на COVID-19
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25 вересня 2021, 10:10 72

В Україні за добу виявили понад 8 тисяч нових хворих на COVID-19

25 вересня 2021, 10:10 72
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з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу зафіксували 8267 нових підтверджених випадків коронавірусу. Серед нових хворих - 715 дітей та 157 медпрацівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 24 вересня зафіксували 133 летальних випадків, госпіталізували 2 035 осіб, одужали 2 821 особа.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) і Донецькій (503).

За добу протестовано: методом ПЛР-39 30 осіб, методом ІФА – 10 699 особи, експрес-тестами –29020 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 387 750 осіб, з них 2 243 209 осіб одужали, а 55 557 осіб померли.

Нагадаємо, з 23 вересня Україна знаходиться в "жовтій" зоні адаптивного карантину.

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