В Україні за добу виявили понад 8 тисяч нових хворих на COVID-19
В Україні за минулу добу зафіксували 8267 нових підтверджених випадків коронавірусу. Серед нових хворих - 715 дітей та 157 медпрацівників
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, за 24 вересня зафіксували 133 летальних випадків, госпіталізували 2 035 осіб, одужали 2 821 особа.
Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) і Донецькій (503).
За добу протестовано: методом ПЛР-39 30 осіб, методом ІФА – 10 699 особи, експрес-тестами –29020 осіб.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 387 750 осіб, з них 2 243 209 осіб одужали, а 55 557 осіб померли.
Нагадаємо, з 23 вересня Україна знаходиться в "жовтій" зоні адаптивного карантину.