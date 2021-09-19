У Києві пройшов Марш рівності: на нього вийшли близько семи тисяч людей

Фото: censor.net

У центрі Києва закінчився Марш рівності у рамках Kyiv Pride. Всього на події були присутні близько семи тисяч людей

Як передає RegioNews, про це повідомили організатори маршу Kyiv Pride.

Зазначається, що серед основних вимог цьогорічного Маршу рівності є ухвалення урядового законопроєкту №5488, яким передбачено внесення змін до національного законодавства щодо боротьби з дискримінацією та впорядкування відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості.

Також мітингуючі вимагали офіційно визнати у найближчій перспективі цивільні партнерства між людьми однієї документальної статі.

Зазначається, що в ході руху колони, одна жінка лягла на асфальт з метою перешкоджання проведенню маршу. Її швидко підняли й відвели в сторону. Про інші порушення поки не повідомляється.

Раніше повідомлялось, що у центрі Києва перекрили рух автотранспорту через проведення Маршу рівності у рамках Kyiv Pride. Колони із мітингувальниками вже зібралися у центрі міста. Для їх охорони залучили посилені загони поліції.