Через Марш рівності у Києві перекрито центр міста

Фото: censor.net

У центрі Києва перекрили рух автотранспорту через проведення Маршу рівності у рамках Kyiv Pride. Колони із мітингувальниками вже зібралися у центрі міста. Для їх охорони залучили посилені загони поліції

Як передає RegioNews, про перекриття вулиць повідомили у Нацполіції.

Зокрема, поліцейські перекрили рух на Володимирській вулиці, бульварі Тараса Шевченка, Терещенківській вулиці, вулиці Льва Толстого та площі Льва Толстого. Крім цього, перекрито рух на частинах вулиць, прилеглих до маршруту маршу.

Також внесено зміни в рух громадського транспорту: змінено маршрут тролейбусів № 5, 7, 8, 17, 93-Н та 94-Н та автобусів № 24, №20, №114, №118. Крім того, зачинені на вхід та вихід станції метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та "Театральна" (працює, як пересадочний вузол).

Організатори маршу пригнали фуру, в якій танцюють напівголі люди. На імпровізований сцені крім символіки ЛГБТ присутні національні прапори України.

Окрім того, у центрі столиці, біля університету Шевченка, зібралась акція противників Маршу рівності.

Нагадаємо, 22 травня на вулиці Трьохсвятительській у Києві поліція затримала чоловіка з хрестом, який хотів перешкодити маршу трансгендерів. Марш трансгендерів проводять до другої річниці затвердження Міжнародної класифікації хвороб 11 перегляду Всесвітньою організацією охорони здоров’я.