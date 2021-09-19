В Киеве прошел Марш равенства: на него вышли около семи тысяч человек

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В центре Киева закончился Марш равенства в рамках Kyiv Pride. Всего на событии присутствовали около семи тысяч человек

Как передает RegioNews, об этом сообщили организаторы марша Kyiv Pride.

Отмечается, что среди основных требований нынешнего марша равенства является принятие правительственного законопроекта №5488, которым предусмотрено внесение изменений в национальное законодательство по борьбе с дискриминацией и упорядочение ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости.

Также митингующие требовали официально признать в ближайшей перспективе гражданские партнерства между людьми одного документального пола.

Отмечается, что в ходе движения колонны, одна женщина легла на асфальт с целью помешать проведению марша. Ее быстро подняли и отвели в сторону. О других нарушениях пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в центре Киева перекрыли движение автотранспорта из-за проведения Марша равенства в рамках Kyiv Pride. Колонны с митингующими уже собрались в центре города. Для их охраны привлекли усиленные отряды полиции.