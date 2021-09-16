В КГГА рассказали, когда планируют завершить ремонт Южного моста

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Ремонтные работы на Южном мосту через реку Днепр в Киеве планируют закончить к началу 2023 года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ "Киевавтодора" на запрос журналиста Фокуса.

В предприятии рассказали, что на Южном мосту есть 46 деформационных швов, по 18 из которых необходимо провести капитальный ремонт. Сделать это планируют в течение 2021-2022 годов.

"В текущем году предполагается выполнить замену 4-6 единиц деформационных швов ориентировочной стоимостью 42 млн грн. Замена всех деформационных швов запланировано выполнить до 2023 года", — заявили в "Киевавтодоре".

В предприятии отметили, что эти работы крайне важно закончить до конца 2022 года, поскольку в 2023 году планируется начать реставрацию моста Патона и моста Метро, из-за чего основная транспортная нагрузка будет направлена на Южный мост.

Общая стоимость ремонтных работ на Южном мосту составляет почти 195,6 млн грн. Оно профинансировано за счет городского бюджета. Починкой конструкции занимаются бригады сотрудников ООО "Укртрансмост".

В ходе ремонтных работ на Южном мосту планируют частично ограничивать движение автомобильного транспорта. Обо всех подобных ограничениях в "Киевавтодоре" обещают заблаговременно сообщать средства массовой информации.

В предприятии также сообщили, что ООО "Тилльман Инжиниринг", которое выполняло работы на металлической части Южного моста в 2015-2016 гг, должно было обеспечить ликвидацию выявленных дефектов в течение гарантийных обязательств, однако, учитывая его банкротство и последующее закрытие, эти обязательства легли на балансодержателя моста, КП "Киевавтодормост". Именно это предприятие и занимается работами на металлической части сооружения, из-за чего по нему частично ограничивают движение.