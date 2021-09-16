09:01  16 сентября
В Украине за сутки более 5700 новых больных COVID-19
11:40  16 сентября
В Полтаве на уроке умерла школьница
11:59  16 сентября
Боевики обстреляли Счастье: ранен глава городской военно-гражданской администрации
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2021, 13:39 430

В КГГА рассказали, когда планируют завершить ремонт Южного моста

16 сентября 2021, 13:39 430
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ремонтные работы на Южном мосту через реку Днепр в Киеве планируют закончить к началу 2023 года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ "Киевавтодора" на запрос журналиста Фокуса.

В предприятии рассказали, что на Южном мосту есть 46 деформационных швов, по 18 из которых необходимо провести капитальный ремонт. Сделать это планируют в течение 2021-2022 годов.

"В текущем году предполагается выполнить замену 4-6 единиц деформационных швов ориентировочной стоимостью 42 млн грн. Замена всех деформационных швов запланировано выполнить до 2023 года", — заявили в "Киевавтодоре".

В предприятии отметили, что эти работы крайне важно закончить до конца 2022 года, поскольку в 2023 году планируется начать реставрацию моста Патона и моста Метро, из-за чего основная транспортная нагрузка будет направлена на Южный мост.

Общая стоимость ремонтных работ на Южном мосту составляет почти 195,6 млн грн. Оно профинансировано за счет городского бюджета. Починкой конструкции занимаются бригады сотрудников ООО "Укртрансмост".

В ходе ремонтных работ на Южном мосту планируют частично ограничивать движение автомобильного транспорта. Обо всех подобных ограничениях в "Киевавтодоре" обещают заблаговременно сообщать средства массовой информации.

В предприятии также сообщили, что ООО "Тилльман Инжиниринг", которое выполняло работы на металлической части Южного моста в 2015-2016 гг, должно было обеспечить ликвидацию выявленных дефектов в течение гарантийных обязательств, однако, учитывая его банкротство и последующее закрытие, эти обязательства легли на балансодержателя моста, КП "Киевавтодормост". Именно это предприятие и занимается работами на металлической части сооружения, из-за чего по нему частично ограничивают движение.

мост Киев ремонт Киевавтодор

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram