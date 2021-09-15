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15 вересня 2021, 17:34 12

Українські богатирі налаштовані взяти "золото" на Чемпіонаті світу з Truck Pull

15 вересня 2021, 17:34 12
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На спортивній базі в Києві триває підготовка українських богатирів до Чемпіонат світу з Truck Pull

Про це розповів депутат Київради від "Слуги народу", голова міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин, який виступає генеральним партнером світових змагань.

"Сьогодні разом із офіційним партнером заходу – головою БО "Фонд Віктора Лещинського", Президентом Національного експертно-будівельного альянсу та групи компаній "Win Experts" Віктором Лещинським, ми завітали на столичну спортивну базу, де наразі активно триває підготовка українських богатирів. І наші кремезні хлопці налаштовані лише на "золото"!" - сказав він.

Депутат додав, що під час тренувань українські богатирі Роман Греков та Олег Силка перетягують багатотонні вантажівки на спеціальних тросах, а потім – на канатах.

"Ви тільки уявіть собі: майже 10-тонний самоскид їм "по плечу". Зізнаюся, що побачивши це – я був просто в захваті і мене переповняла гордість за всіх українців!" - наголосив він.

Наостанок Владислав Трубіцин запросив всіх киян на Чемпіонат світу з Truck Pull, який відбудеться 19 серпня.

"Отже, чекаємо всіх на столичній Оболонській набережній, 20 вже цієї неділі о 14:00, де під час грандіозної спортивної події будемо разом вболівати за наших богатирів", - сказав депутат.

Змагання відбудуться під егідою Всесвітньої Ліги чемпіонів (SCL), Федерації найсильніших атлетів України (UFSA) і перетягування канату (UFSA), а також при підтримці Міністерства молоді та спорту України, Федерації найсильніших атлетів України, Оболонської РДА.

Нагадаємо, що 24 серпня на столичній Оболоні відбувся "Матч побратимів 2021", у якому взяли участь атлети з міст-побратимів. Владислав Трубіцин, який виступив офіційним партнером цього видовищного заходу, заявив, що змагання богатирів сучасності – це завжди видовищно та емоційно.

Київ Владислав Трубіцин

 
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