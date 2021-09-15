Украинские богатыри настроены взять "золото" на Чемпионате мира по Truck Pull

На спортивной базе в Киеве проходит подготовка украинских богатырей на Чемпионат мира по Truck Pull

Об этом рассказал депутат Киевсовета от "Слуги народа", председатель межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын, который выступил генеральным партнером мировых соревнований.

"Сегодня вместе с официальным партнером мероприятия – председателем БО "Фонд Виктора Лещинского", Президентом Национального экспертно-строительного альянса и группы компаний "Win Experts" Виктором Лещинским, мы посетили столичную спортивную базу, где сейчас активно идет подготовка украинских богатырей. И наши крепкие ребята настроены только на "золото"!" - сказал он.

Депутат добавил, что во время тренировок украинские богатыри Роман Греков и Олег Сылка перетягивают многотонные грузовики на специальных тросах, а затем - на канатах.

"Вы только представьте себе: почти 10-тонный самосвал им "по плечу". Признаюсь, что увидев это - я был просто в восторге и меня переполняла гордость за всех украинцев!" - подчеркнул он.

Напоследок Владислав Трубицын пригласил всех киевлян на Чемпионат мира по Truck Pull, который состоится 19 августа.

"Итак, ждем всех на столичной Оболонской набережной, 20 уже в это воскресенье в 14:00, где во время грандиозного спортивного события будем вместе болеть за наших богатырей", - сказал депутат.

Соревнования состоятся под эгидой Всемирной Лиги чемпионов (SCL), Федерации сильнейших атлетов Украины (UFSA) и перетягивания каната (UFSA), а также при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Федерации сильнейших атлетов Украины, Оболонской РГА.

Напомним, что 24 августа в Киеве состоялся "Матч побратимів 2021", в котором приняли участие атлеты из городов-побратимов. Владислав Трубицын, который выступил официальным партнером этого грандиозного события, заявил, что соревнования богатырей современности – это всегда зрелищно и эмоционально.