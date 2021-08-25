У Києві відбулися видовищні змагання серед силачів

На столичній Оболоні відбулася грандіозна спортивна подія – «Матч побратимів 2021», у якій взяли участь атлети з міст-побратимів

Офіційним партнером міжнародних змагань виступив депутат Київради від "Слуги народу", голова міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

Виступаючи перед учасниками "Матчу побратимів", депутат підкреслив, що Київ – місто чемпіонів, де виховують справжніх українських богатирів, і саме тут відбулись масштабні та захоплюючі змагання з богатирського багатоборства.

"Я пишаюся тим, що мав змогу долучитися до цього видовищного заходу, адже проведення змагань такого рівня є почесною та відповідальною справою, довірити яку можна справжнім професіоналам", - сказав Владислав Трубіцин.

Він підкреслив, що змагання богатирів сучасності – це завжди видовищно та емоційно.

"Ще на старті я побажав усім учасникам нових перемог в ім'я України. А у спорті, як відомо, завжди перемагає сильніший", - підкреслив він.

Владислав Трубіцин також додав, що програма заходу була вельми насиченою: ️силові вправи, спортивні змагання та масштабний концерт за участю неперевершеної народної артистки України Ніни Матвієнко.

"Адреналіну на Оболоні було через край і я вкотре переконався, що спорт надихає і об’єднує", - підсумував він.

Нагадаємо, Владислав Трубіцин організував безкоштовні заняття спортом для дітей на Оболоні. Тренування проходять три рази на тиждень на спортмайданчику в парку "Наталка", стадіоні по вул. Зої Гайдай, 10в та стадіоні по вул. Богатирській, 2а.