Стало відомо, коли Гостиний двір перейде в управління Мінкультури

Фото з відкритих джерел

Гостиний двір перейде в управління Міністерства культури та інформаційної політики з 29 червня

Як пише RegioNews, про це на своєму каналі в Telegram повідомив голова МКІП Олександр Ткаченко.

"Нарешті Фонд державного майна України передає "Гостиний двір" до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики. Вчора відбулось перше засідання комісії з питань передачі пам’ятки національного значення. До неї увійшли представники МКІП, заповідника Софія Київська та ФДМУ", - зазначив він.

Ткаченко додав, що сьогодні комісія оглянула об’єкт та винесла рішення, що передача Гостиного двору в управління МКІП відбудеться 29 червня.

Після завершення передачі розпочнеться розробка проектно-кошторисної документації та перші протиаварійні роботи.

Нагадаємо, раніше Київрада просила уряд передати Гостиний двір громаді столиці, а не Мінкульту.