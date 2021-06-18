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18 червня 2021, 15:24 5

Стало відомо, коли Гостиний двір перейде в управління Мінкультури

18 червня 2021, 15:24 5
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Фото з відкритих джерел
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Гостиний двір перейде в управління Міністерства культури та інформаційної політики з 29 червня

Як пише RegioNews, про це на своєму каналі в Telegram повідомив голова МКІП Олександр Ткаченко.

"Нарешті Фонд державного майна України передає "Гостиний двір" до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики. Вчора відбулось перше засідання комісії з питань передачі пам’ятки національного значення. До неї увійшли представники МКІП, заповідника Софія Київська та ФДМУ", - зазначив він.

Ткаченко додав, що сьогодні комісія оглянула об’єкт та винесла рішення, що передача Гостиного двору в управління МКІП відбудеться 29 червня.

Після завершення передачі розпочнеться розробка проектно-кошторисної документації та перші протиаварійні роботи.

Нагадаємо, раніше Київрада просила уряд передати Гостиний двір громаді столиці, а не Мінкульту.

Україна Мінкульт Олександр Ткаченко Столиця Гостинний двір

 
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