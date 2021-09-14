Truck Pull-2021: У Києві змагатимуться богатирі вищої світової ліги

Цієї неділі Київ прийматиме Чемпіонат світу з Truck Pull

Цієї неділі Київ прийматиме Чемпіонат світу з Truck Pull

На столичній Оболоні відбудеться грандіозна спортивна подія – Чемпіонат світу з Truck Pull, у якому візьмуть участь найсильніші богатирі з 10 країн світу

Генеральним партнером світових змагань виступив депутат Київради від "Слуги народу", голова міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

Як зазначив депутат, змагатися будуть богатирі вищої світової ліги вже цієї неділі, 19 вересня, на Оболонській набережній, 20.

"Вірю в те, що на чемпіонаті золото отримають саме українці – Роман Греков, Володимир Цифра та Олег Силка! Змагання Truck Pull вимагають сили м’язів, витривалості та волі, а українські силачі були такими ще від часів козаків. Але нашим хлопцям-богатирям вкрай необхідна підтримка киян", - наголосив він.

За словами Владислава Трубіцина, турнір складається з трьох вправ: тяга трака за канат, сидячи в упорі (arm over arm); тяга важкої вантажівки в лямках за допомогою канату (harness and rope); тяга вантажівки в лямках (harness).

"Загалом програма недільного заходу, який триватиме з 14:00 до 18:00, вельми насичена: truck-змагання і силові вправи; музичний концерт за участю зірок естради і різноманітні конкурси серед глядачів з призами; подарунки для учасників і офіційна частина нагородження переможців. Тому чекаємо всіх на Оболоні вже в цю неділю та шалено вболіваємо разом за наших хлопців!" - підсумував депутат.

