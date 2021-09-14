Truck Pull-2021: В Киеве будут соревноваться богатыри высшей мировой лиги

В это воскресенье Киев будет принимать Чемпионат мира по Truck Pull

В это воскресенье Киев будет принимать Чемпионат мира по Truck Pull

На столичной Оболони состоится грандиозное спортивное событие - Чемпионат мира по Truck Pull, в котором примут участие сильнейшие богатыри из 10 стран мира

Генеральным партнером выступил депутат Киевсовета от "Слуги народа", председатель межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.

Как отметил депутат, соревноваться будут богатыри высшей мировой лиги уже в это воскресенье, 19 сентября, на Оболонской набережной, 20.

"Верю в то, что на чемпионате золото получат именно украинцы – Роман Греков, Владимир Цифра и Олег Сылка! Соревнования Truck Pull требуют силы мышц, выносливости и воли, а украинские силачи были такими еще со времен казаков. Но нашим ребятам-богатырям крайне необходима поддержка киевлян", - подчеркнул он.

По словам Владислава Трубицына, турнир состоит из трех упражнений: тяга трака за канат, сидя в упоре (arm over arm); тяга тяжелого грузовика в лямках с помощью каната (harness and rope); тяга грузовика в лямках (harness).

"В целом программа воскресного мероприятия, которое продлится с 14:00 до 18:00, весьма насыщена: truck-соревнования и силовые упражнения; музыкальный концерт с участием звезд эстрады и различные конкурсы среди зрителей с призами; подарки для участников и официальная часть награждения победителей. Поэтому ждем всех на Оболони уже в это воскресенье и активно болеем вместе за наших ребят!" - подытожил депутат.

Официальным партнером Чемпионата мира по Truck Pull выступил Виктор Лещинский - Президент Национального экспертно-строительного альянса и группы компаний "Win Experts", председатель БО "Фонд Виктора Лещинского". Соревнования состоятся под эгидой Всемирной Лиги чемпионов (SCL), Федерации сильнейших атлетов Украины (UFSA) и перетягивания каната (UFSA), а также при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Федерации сильнейших атлетов Украины, Оболонской РГА.

Напомним, что 24 августа в Киеве состоялся "Матч побратимів 2021", в котором приняли участие атлеты из городов-побратимов. Владислав Трубицын, который выступил официальным партнером этого грандиозного события, заявил, что соревнования богатырей современности – это всегда зрелищно и эмоционально.

