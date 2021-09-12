У Київській області вантажівка врізалася у потяг

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У Київській області на Фастівщині сталася аварія за участі потягу та вантажівки

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Згідно з даними правоохоронців, ДТП сталася близько о 14 годині.

"Вантажівка "DAF" прямувала з селища Калинівка в сторону селища Данилівка, де на залізничному переїзді зіткнулась із локомотивом. Потерпілих, на щастя, немає. У вантажівки пошкоджено паливний бак", - пише пресслужба.

Зазначається, що за попередньою версією правоохоронців, аварія могла статися через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Запоріжжям з рейок зійшов потяг Інтерсіті.