У Київській області вантажівка врізалася у потяг
У Київській області на Фастівщині сталася аварія за участі потягу та вантажівки
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Згідно з даними правоохоронців, ДТП сталася близько о 14 годині.
"Вантажівка "DAF" прямувала з селища Калинівка в сторону селища Данилівка, де на залізничному переїзді зіткнулась із локомотивом. Потерпілих, на щастя, немає. У вантажівки пошкоджено паливний бак", - пише пресслужба.
Зазначається, що за попередньою версією правоохоронців, аварія могла статися через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Запоріжжям з рейок зійшов потяг Інтерсіті.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського