У Києві поліція викрила ексдиректора будівельної компанії у привласненні коштів інвесторів

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За даними правоохоронців, ексдиректор будівельної компанії заволодів грошима інвесторів, які призначалися для будівництва багатоповерхового будинку у центрі Києва

Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що посадовець у 2012-2013 роках заволодів коштами громадян-інвесторів. Потерпілі виплачували гроші, які мали йти на будівництво багатоквартирного будинку в центрі Києва. Фігурант запевняв покупців квартир у надійності й вчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не розпочала будівництво.

Гроші, які передавалися громадянами безпосередньо керівнику товариства за укладеними з ним договорами інвестування, в касі товариства не оприбутковувалися. Таким чином фігурант, зловживаючи своїми повноваженнями, привласнив майже два мільйони гривень інвесторів", - повідомили у поліції.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили боєприпаси до бойової вогнепальної зброї та комп’ютерну техніку з інформацією, що може вказувати на протиправну діяльність.

Фігуранту справи повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що у ДБР стверджують, що посадовці КМДА оборудками з нерухомістю завдали збитків громаді на 150 млн грн.