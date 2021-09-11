10:29  11 вересня
COVID в Україні: за добу виявили більше 3800 випадків зараження
10:42  11 вересня
У Києві поліція викрила ексдиректора будівельної компанії у привласненні коштів інвесторів
10:06  11 вересня
На Донбасі загинув боєць ООС, ще троє військових отримали осколкові поранення
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2021, 10:42 362

У Києві поліція викрила ексдиректора будівельної компанії у привласненні коштів інвесторів

11 вересня 2021, 10:42 362
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За даними правоохоронців, ексдиректор будівельної компанії заволодів грошима інвесторів, які призначалися для будівництва багатоповерхового будинку у центрі Києва

Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що посадовець у 2012-2013 роках заволодів коштами громадян-інвесторів. Потерпілі виплачували гроші, які мали йти на будівництво багатоквартирного будинку в центрі Києва. Фігурант запевняв покупців квартир у надійності й вчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не розпочала будівництво.

Гроші, які передавалися громадянами безпосередньо керівнику товариства за укладеними з ним договорами інвестування, в касі товариства не оприбутковувалися. Таким чином фігурант, зловживаючи своїми повноваженнями, привласнив майже два мільйони гривень інвесторів", - повідомили у поліції.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили боєприпаси до бойової вогнепальної зброї та комп’ютерну техніку з інформацією, що може вказувати на протиправну діяльність.

Фігуранту справи повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що у ДБР стверджують, що посадовці КМДА оборудками з нерухомістю завдали збитків громаді на 150 млн грн.

строительство розслідування поліція затримання ЖКГ Будинок квартира

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram