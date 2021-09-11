У Києві поліція викрила ексдиректора будівельної компанії у привласненні коштів інвесторів
За даними правоохоронців, ексдиректор будівельної компанії заволодів грошима інвесторів, які призначалися для будівництва багатоповерхового будинку у центрі Києва
Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що посадовець у 2012-2013 роках заволодів коштами громадян-інвесторів. Потерпілі виплачували гроші, які мали йти на будівництво багатоквартирного будинку в центрі Києва. Фігурант запевняв покупців квартир у надійності й вчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не розпочала будівництво.
Гроші, які передавалися громадянами безпосередньо керівнику товариства за укладеними з ним договорами інвестування, в касі товариства не оприбутковувалися. Таким чином фігурант, зловживаючи своїми повноваженнями, привласнив майже два мільйони гривень інвесторів", - повідомили у поліції.
Під час проведення обшуків правоохоронці виявили боєприпаси до бойової вогнепальної зброї та комп’ютерну техніку з інформацією, що може вказувати на протиправну діяльність.
Фігуранту справи повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Раніше повідомлялось, що у ДБР стверджують, що посадовці КМДА оборудками з нерухомістю завдали збитків громаді на 150 млн грн.