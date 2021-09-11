В Киеве полиция уличила экс-директора строительной компании в присвоении средств инвесторов

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По данным правоохранителей, экс-директор строительной компании завладел деньгами инвесторов, которые предназначались для строительства многоэтажного дома в центре Киева

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции.

Правоохранители установили, что чиновник в 2012-2013 годах завладел средствами граждан-инвесторов. Потерпевшие выплачивали деньги, которые должны были идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева. Фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременном вводе дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство.

Деньги, которые передавались гражданами непосредственно руководителю общества по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались. Таким образом фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, присвоил почти два миллиона гривен инвесторов", - сообщили в полиции.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили боеприпасы к боевому огнестрельному оружию и компьютерную технику с информацией, что может указывать на противоправную деятельность.

Фигуранту дела сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в ГБР утверждают, что чиновники КГГА сделками с недвижимостью нанесли ущерб общине на 150 млн грн.