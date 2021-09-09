В Киеве горел дом и три машины: мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали

Фото: Facebook

В Святошинском районе столицы сгорел двухэтажный частный дом и рядом припаркованы 3 автомобиля. Во время тушения пожара спасатели обнаружили мужчину с ожогами 2-3 степени, его направили в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в г. Киеве.

Так, пожарные установили, что возгорание возникло на втором этаже дома с распространением огня на первый и на рядом припаркованные 3 автомобиля.

В 03:55 пожар был локализован на площади 150 кв. м, а в 04:36 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Во время разведки на входе в дом спасателями был обнаружен мужчина, который был в крайне тяжелом состоянии. Бойцы передали его медицинским работникам и с предварительным диагнозом ожоги 2-3 степени.

Обстоятельства возникновения пожара установит следствие.

Ранее сообщалось, что во Львове студентки из Египта отравились угарным газом. Они были госпитализированы во Львовскую областную клиническую больницу.