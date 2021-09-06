У Києві хлопець кидав у фонтан прокатні велосипеди

Фото: Рixabay

В Києві малолітній хлопець кидав у фонтан велосипеди, які призначені для прокату

Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Київ Оперативний".

На відео видно, що у фонтані вже було кілька велосипедів.

"...третій, нах...", – сказав малолітній й кинув велосипед у воду.

Зловмисник був у чорних шортах, в кросівках та у кофті з капюшоном.

Відомо, що в Україні передбачена кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження чужого майна, яке заподіяло шкоду у великих розмірах, – це ч. 1. ст. 194 Кримінального кодексу. Максимальне покарання за таке правопорушення – позбавлення волі на термін до трьох років. У нашій країні кримінальна відповідальність загрожує особам, яким до скоєння злочину було 16 років.

Нагадаємо, днями у Рівному вандали розкопали поховання жертв Голокосту.