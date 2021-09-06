В Киеве парень бросал в фонтан прокатные велосипеды

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В Киеве малолетний парень бросал в фонтан велосипеды, которые предназначены для проката

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

На видео видно, что в фонтане уже было несколько велосипедов.

"...третий нах...", - сказал малолетний и бросил велосипед в воду.

Злоумышленник был в черных шортах, в кроссовках и в кофте с капюшоном.

Известно, что в Украине предусмотрена уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое причинило вред в крупных размерах, – это ч. 1. ст. 194 Уголовного кодекса. Максимальное наказание за такое правонарушение – лишение свободы на срок до трех лет. В нашей стране уголовная ответственность грозит лицам, которым до совершения преступления было 16 лет.

Напомним, на днях в Ровно вандалы раскопали захоронение жертв Холокоста.