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06 сентября 2021, 12:55 1208

В Киеве парень бросал в фонтан прокатные велосипеды

06 сентября 2021, 12:55 1208
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Фото: Рixabay
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В Киеве малолетний парень бросал в фонтан велосипеды, которые предназначены для проката

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

На видео видно, что в фонтане уже было несколько велосипедов.

"...третий нах...", - сказал малолетний и бросил велосипед в воду.

Злоумышленник был в черных шортах, в кроссовках и в кофте с капюшоном.

Известно, что в Украине предусмотрена уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое причинило вред в крупных размерах, – это ч. 1. ст. 194 Уголовного кодекса. Максимальное наказание за такое правонарушение – лишение свободы на срок до трех лет. В нашей стране уголовная ответственность грозит лицам, которым до совершения преступления было 16 лет.

Напомним, на днях в Ровно вандалы раскопали захоронение жертв Холокоста.

Украина Киев нарушение Столица прокат

 
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