На Шулявці у Києві зупинилися тролейбуси
Рух тролейбусів № 27 затримується через падіння дерева на контактну мережу
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал комунального підприємства "Київпастранс"
Як зазначається тролейбуси стоять на по вул. Гарматна, 49 в напрямку ст. м. "Почайна”.
На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Нагадаємо, під час останньої негоди в Києві зламано більше 350 дерев.
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