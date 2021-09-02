На Шулявке в Киеве остановились троллейбусы

Хмельницкая городская власть нашла простой и элегантный способ оставить тарифы на отопление такими же низкими, как и раньше. Но, похоже, придется по примеру подчиненных мэра Киева Виталия Кличко пойти...

Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко

31 августа 2021

Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть

Старое, разрушенное и заброшенное еврейское кладбище в центре города десятилетиями никого не смущало. И вдруг вокруг него возник скандал, который быстро выплеснулся на общеукраинский уровень