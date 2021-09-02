На Шулявке в Киеве остановились троллейбусы
Движение троллейбусов № 27 задерживается из-за падения дерева на контактную сеть
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал коммунального предприятия "Киевпастранс"
Как отмечается троллейбусы стоят на по ул. Гарматная, 49 в направлении ст. м. "Почайна".
На место направлена ответственная служба предприятия.
Напомним, во время последней непогоды в Киеве сломано более 350 деревьев.
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