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02 сентября 2021, 15:24 404

На Шулявке в Киеве остановились троллейбусы

02 сентября 2021, 15:24 404
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Фото из открытых источников
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Движение троллейбусов № 27 задерживается из-за падения дерева на контактную сеть

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал коммунального предприятия "Киевпастранс"

Как отмечается троллейбусы стоят на по ул. Гарматная, 49 в направлении ст. м. "Почайна".

На место направлена ответственная служба предприятия.

Напомним, во время последней непогоды в Киеве сломано более 350 деревьев.

Киев транспорт троллейбусы Шулявский мост

 
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