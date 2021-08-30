У Києві люди робили шашлики на балконі

Фото: Київ Оперативний

У Києві минулої ночі мешканці квартири в багатоповерхівці смажили шашлик прямо на балконі

Про це передає RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Інцидент стався у Святошинському районі столиці на балконі двокімнатної квартири на четвертому поверсі.

"Ні в чому собі не відмовляючи, мешканці квартири 159 по Зодчих, 62А, вирішили о 10 вечора посмажити шашлик на балконі. Навіть дрова на сходовій клітці залишили, щоб їх було легше знайти", - йдеться в публікації.

На місце викликали правоохоронців.

Нагадаємо, у Чернівцях чоловік падав з восьмого поверху і врятувався, зачепившись за супутникову антену.