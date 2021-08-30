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30 августа 2021, 10:58 689

В Киеве люди делали шашлыки на балконе

30 августа 2021, 10:58 689
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Фото: Киев Оперативный
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В Киеве минувшей ночью жители квартиры во многоэтажке жарили шашлык прямо на балконе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы на балконе двухкомнатной квартиры на четвертом этаже.

"Ни в чем себе не отказывая, жильцы квартиры 159 по Зодчих, 62А, решили в 10 вечера пожарить шашлык на балконе. Даже дрова на лестничной клетке оставили, чтобы их было легче найти", - говорится в публикации.

На место вызвали правоохранителей.

Напомним, в Черновцах мужчина падал с восьмого этажа и спасся, зацепившись за спутниковую антенну.

Украина Киев полиция нарушение Столица

 
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