В Киеве люди делали шашлыки на балконе
В Киеве минувшей ночью жители квартиры во многоэтажке жарили шашлык прямо на балконе
Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".
Инцидент произошел в Святошинском районе столицы на балконе двухкомнатной квартиры на четвертом этаже.
"Ни в чем себе не отказывая, жильцы квартиры 159 по Зодчих, 62А, решили в 10 вечера пожарить шашлык на балконе. Даже дрова на лестничной клетке оставили, чтобы их было легче найти", - говорится в публикации.
На место вызвали правоохранителей.
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