В Киеве люди делали шашлыки на балконе

Фото: Киев Оперативный

В Киеве минувшей ночью жители квартиры во многоэтажке жарили шашлык прямо на балконе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы на балконе двухкомнатной квартиры на четвертом этаже.

"Ни в чем себе не отказывая, жильцы квартиры 159 по Зодчих, 62А, решили в 10 вечера пожарить шашлык на балконе. Даже дрова на лестничной клетке оставили, чтобы их было легче найти", - говорится в публикации.

На место вызвали правоохранителей.

Напомним, в Черновцах мужчина падал с восьмого этажа и спасся, зацепившись за спутниковую антенну.