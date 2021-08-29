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29 августа 2021, 18:13 2466

В центре Киева двое хулиганов разнесли троллейбус

29 августа 2021, 18:13 2466
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В центре Киева, на улице Лаврской, двое хулиганов разбили троллейбус

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Новости live

Оказалось, что ребята выпили что-то в ночном клубе, а потом вызвали такси. Однако, из-за их поведения водитель выгнал их из машины и те решили доехать на муниципальном транспорте. Однако, водитель не пустил их в салон, из-за чего ребята решили отомстить и начали ломать дворники, окна и двери.

На помощь водителю троллейбуса пришел курьер, но один из нападавших едва не уехал на его мотоцикле.

В конце концов, хулиганы получили от полиции порцию газа в лицо и были задержаны.

Напомним, что в ноябре 2020 года в Бердянске дважды обстреляли пассажирский автобус

троллейбусы курьер хулиганство

 
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