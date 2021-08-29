В центре Киева двое хулиганов разнесли троллейбус
В центре Киева, на улице Лаврской, двое хулиганов разбили троллейбус
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Новости live
Оказалось, что ребята выпили что-то в ночном клубе, а потом вызвали такси. Однако, из-за их поведения водитель выгнал их из машины и те решили доехать на муниципальном транспорте. Однако, водитель не пустил их в салон, из-за чего ребята решили отомстить и начали ломать дворники, окна и двери.
На помощь водителю троллейбуса пришел курьер, но один из нападавших едва не уехал на его мотоцикле.
В конце концов, хулиганы получили от полиции порцию газа в лицо и были задержаны.
Напомним, что в ноябре 2020 года в Бердянске дважды обстреляли пассажирский автобус
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу