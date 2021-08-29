У Києві Кличко відкрив меморіал пам'яті загиблим киянам-учасникам ООС

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Мер Києва Віталій Кличко поклав квіти до Стіни пам‘яті полеглих захисників України у російсько-українській війні біля Михайлівського собору та взяв участь у церемонії відкриття Меморіалу пам’яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС, що звели на розі вулиці Грушевського та Петрівської алеї.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Київради.

Він наголосив, що меморіал зведений на честь киян, які загинули за свободу України, за її європейське майбутнє.

"На цьому місці, рік тому, ми заклали капсулу будівництва нового меморіалу у столиці. Меморіалу пам’яті киянам, нашим героям, які поклали життя за незалежність і територіальну цілісність України на сході держави. Сьогодні, 29 серпня - трагічна дата в новітній історії України. У цей день, сім років тому, частини збройних сил Росії, які вторглися до України, обстріляли коридор, яким виходили українські бійці з Іловайську. Іловайський котел став пеклом і символом підступності агресора. А також - символом героїзму українських захисників. Сьогодні ми згадуємо наших героїв і вшановуємо їх пам’ять та їх подвиг", - зазначив Кличко.

Мер Києва також нагадав, що загалом майже 32 тисячі киян пройшли через війну на сході України. А 400 наших захисників, на жаль, загинули. І запропонував вшанувати їх пам’ять хвилиною мовчання.

"Торік ми взяли зобов’язання спорудити Меморіал пам’яті загиблим киянам-захисникам. Бо це наш спільний обов’язок - віддати шану і увіковічнити пам’ять про наших полеглих героїв - тих, хто поклав життя за свободу і незалежність України. Сьогодні ми виконуємо своє зобов’язання. Перед полеглими і перед живими… Та низько вклоняємося всім українським захисникам. Слава Україні", - наголосив Кличко.