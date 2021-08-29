В Киеве Кличко открыл мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам ООС

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Мэр Киева Виталий Кличко возложил цветы к Стене памяти павших защитников Украины в российско-украинской войне возле Михайловского собора и принял участие в церемонии открытия Мемориала памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС, которые возвели на углу улицы Грушевского и Петровской аллеи.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Киевсовета.

Он отметил, что мемориал возведен в честь киевлян, погибших за свободу Украины, за ее европейское будущее.

"На этом месте, год назад, мы заложили капсулу строительства нового мемориала в столице. Мемориала памяти киевлянам, нашим героям, которые положили жизнь за независимость и территориальную целостность Украины на востоке государства. Сегодня, 29 августа - трагическая дата в новейшей истории Украины. В этот день, семь лет назад, части Вооруженных сил России, которые вторглись в Украину, обстреляли коридор, по которому выходили украинские бойцы из Иловайска. Иловайский котел стал адом и символом коварства агрессора. А также-символом героизма украинских защитников. Сегодня мы вспоминаем наших героев и чтим их память и их подвиг", - отметил Кличко.

Мэр Киева также напомнил, что в целом почти 32 тысячи киевлян прошли через войну на востоке Украины. А 400 наших защитников, к сожалению, погибли. И предложил почтить их память минутой молчания.

"В прошлом году мы взяли обязательство соорудить Мемориал памяти погибшим киевлянам-защитникам. Потому что это наш общий долг-отдать дань уважения и увековечить память о наших павших героях-тех, кто положил жизнь за свободу и независимость Украины. Сегодня мы выполняем свое обязательство. Перед павшими и перед живыми... И низко кланяемся всем украинским защитникам. Слава Украине", - подчеркнул Кличко.